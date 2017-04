Mario Kart 8 Deluxe: Guida, strategie utili e suggerimenti per vincere le gare

è disponibile ora su Nintendo Switch, in questa guida vi forniremo alcuni utili consigli che vi aiuteranno a vincere ogni gara e conquistare tutti i trofei. Di seguito, consigli utili e strategie per

Sfruttate lo scatto alla partenza

Eseguendo uno scatto alla partenza, potrete ottenere tempi migliori ed aumentare le vostre probabilità di vittoria in una gara. Questa tecnica richiede un tempismo perfetto ed una discreta coordinazione per essere applicata al meglio, perciò dovrete allenarvi nelle prove a tempo prima di prendere parte ad una nuova competizione. Per sfruttare lo scatto ad ogni partenza dovrete attendere l’accensione della seconda luce rossa sul semaforo e premere immediatamente l’acceleratore, rilasciandolo solo a partenza avvenuta. Diversamente, il motore del vostro kart si surriscalderà ed otterrete un effetto contrario a quello desiderato, per cui sarete costretti a pazientare alcuni secondi prima di poter partire.

Studiate i tracciati

Se volete battere i vostri amici e primeggiare nelle classifiche, dovrete studiare con attenzione i singoli tracciati. In tal modo potrete apprendere il giusto ritmo da seguire durante le gare e le prove a tempo, prendendo confidenza con le curve. Vi consigliamo inoltre di gareggiare con i fantasmi dello staff Nintendo, migliorando in tal modo le vostre statistiche. Potrete infine sfidare il vostro fantasma nelle prove cronometrate, tenendo traccia dei vostri progressi ed analizzando nel dettaglio i vostri errori.

Sfruttate la scia degli avversari

Mario Kart 8 Deluxe vi permette di sfruttare la scia degli avversari e guadagnare un piccolo boost di velocità che, se utilizzato adeguatamente, vi permetterà di sorpassare chi vi precede. Cercate dunque di seguire la traiettoria dei rivali e superarli in prossimità di una curva, in modo da mettere al sicuro la vostra posizione.

Padroneggiate le curve

Quando affrontate una curva mantenetevi il più vicino possibile al lato interno della stessa, evitando di finire sull’erba o fuori pista. Potrete così guadagnare preziosi decimi di secondo che, a fine gara, faranno spesso la differenza. Se la curva è particolarmente stretta allargatevi inizialmente sul margine esterno, in modo da ricavare lo spazio necessario per affrontarla.

Imparate a derapare

La derapata vi permette di affrontare una curva senza rallentare il veicolo, facendovi dunque guadagnare un potenziale margine di distacco dagli avversari. Per effettuare una derapata, dovrete controsterzare non appena vedrete delle scintille blu derivanti dalle ruote del vostro kart. Dovrete dunque dirigere il bolide nella direzione opposta rispetto alla traiettoria iniziale, utilizzando ovviamente i controlli della vostra console. In tal modo otterrete inoltre un piccolo incremento della velocità, da sfruttare per sorpassare i rivali e recuperare preziosi decimi di secondo.

Attenzione alle scorciatoie

Mario Kart 8 Deluxe presenta numerosi percorsi alternativi che permettono spesso di guadagnare preziosi secondi e sorpassare facilmente gli avversari. Tuttavia, alcune scorciatoie presentano tratti erbosi che vi rallenteranno notevolmente, mettendovi in seria difficoltà. Dovrete quindi gestire al meglio i vostri bonus e utilizzare il turbo per aggirare facilmente tali inconvenienti.

Utilizzate gli oggetti al momento giusto

Evitate di lanciare gusci e banane in maniera del tutto casuale, altrimenti andranno sprecati. Cercate piuttosto di tagliare la strada ad un avversario e posizionare l’item di conseguenza, in modo da trarne il massimo vantaggio. Mario Kart 8 Deluxe include inoltre due nuovi oggetti, ovvero il fantasma Boo e la Piuma. Il primo può sottrarre gli item più interessanti agli avversari, mentre il secondo permette di librarsi in aria per un periodo di tempo limitato, evitando ostacoli e trappole disseminate lungo il percorso.

Collezionate le monete

Per sbloccare nuovi bolidi, parti meccaniche e modifiche estetiche da applicare ai vostri kart, dovrete collezionare un elevato numero di monete. Ogni componente si sbloccherà ad intervalli di 50 monete, per poi spostarsi ad intervalli di 100 dopo aver superato le 1.000 monete raccolte. Queste potranno ovviamente essere collezionate in ogni modalità di gioco ed incrementeranno la vostra velocità per alcuni attimi, offrendovi un importante vantaggio sugli avversari.

Le acrobazie vi fanno guadagnare velocità

Mario Kart 8 Deluxe vi permette di eseguire acrobazie a mezz’aria e guadagnare velocità per alcuni secondi. Per dare il via ad uno stunt dovrete dunque premere il tasto R poco prima di librarvi in aria, prestando estrema attenzione al tempismo con il quale eseguirete l’azione. Premere il tasto al momento sbagliato vi farà infatti perdere aderenza e rallenterà di conseguenza il vostro ritmo.