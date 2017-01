Mario Kart 8 Deluxe non includerà nuovi circuiti

includerà includerà la nuova modalità Arena Palloncini e nuovi personaggi (tra cui Re Boo e Bowser Junior) ma non presenterà circuiti aggiuntivi rispetto all'edizione per Wii U. La conferma arriva da parte di Nintendo of Japan.

Mario Kart 8 Deluxe presenterà un totale di 48 tracciati, ovvero tutti quelli già presenti nell'edizione Wii U, inclusi quelli disponibili unicamente nei DLC, non ci saranno però piste extra realizzate appositamente per questa versione. Mario Kart 8 sarà disponibile su Switch dal prossimo 28 aprile, il gioco non uscirà al lancio della console, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra prova.