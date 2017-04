Mario Kart 8 Deluxe: nuovo video alla scoperta delle novità

Nintendo ha pubblicato un nuovo video alla scoperta delle novità in Mario Kart 8 Deluxe, versione definitiva del racing game di Mario in arrivo il 28 aprile su Nintendo Switch. L'edizione per l'ibrida delle casa di Kyoto includerà tutti i DLC pubblicati su Wii U più tutta una serie di novità esclusive.

Mario Kart 8 Deluxe godrà di nuovi personaggi non presenti nella versione originale: Ragazzo Inkling e Ragazza Inkling da Splatoon, King Boo, Dry Bone e Bowser Jr.. Una modalità battaglia rivisitata riproporrà sfide più simili a quelle viste nei precedenti capitoli di Mario Kart. A questo proposito, fanno il loro ritorno da Super Mario Kart (SNES) l'oggetto Boo, che permette di rubare le armi degli altri giocatori, e l'oggetto piuma, che offre ai piloti l'abilità di saltare ostacoli e avversari. Per quanto riguarda le prestazioni, Mario Kart 8 Deluxe girerà a 1080p nativi a 60 frame al secondo, mentre la versione per Wii U, pur mantenendo il medesimo framerate, riusciva a raggiungere la risoluzione full HD attraverso l'upscale.

La portabilità di Nintendo Switch permetterà di godere dell'esperienza di Mario Kart 8 Deluxe ovunque, e dei recenti test suggeriscono una durata della batteria in modalità handheld di circa tre ore. Mario Kart 8 uscirà il 28 aprile in esclusiva su Nintendo Switch.