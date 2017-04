Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch peserà meno di 7 GB

La divisione tedesca di Amazon ha inserito in listino la scheda download diper Nintendo Switch, la quale riporta in evidenza anche il peso del gioco, pari a 6.75 GB, una dimensione non particolarmente eccessiva.

Mario Kart 8 per Wii U pesava 4.9 GB, questa riedizione include però anche tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi pubblicati in seguito al lancio, da qui la dimensione leggermente superiore. Ricordiamo che Mario Kart 8 Deluxe arriverà in formato retail e su Nintendo eShop il prossimo 28 aprile, recentemente è emerso sul web un video che mostra ben 30 minuti di gameplay del gioco.