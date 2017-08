ha pubblicato una nuova patch persu, aggiornando il gioco alla versione. L'update mira a risolvere uno specifico problema riguardante i tempi di attesa per il ritorno alle lobby.

In questo caso, la patch note è accompagnata da una descrizione molto breve: "Corretto un problema che prolungava i tempi di attesa per tornare alle lobby dopo le gare disputate nelle fasi iniziali o finali di un torneo online."

Insomma, in questo caso si tratta di una patch molto mirata che punta a risolvere uno specifico malfunzionamento. Ricordiamo che Mario Kart 8 Deluxe è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.