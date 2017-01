Mario Kart 8 Deluxe potrebbe avere 5 modalità battaglia e nuovi costumi amiibo

Una nuova immagine trapelata dalla divisione polacca di Nintendo potrebbe aver svelato alcune novità su Mario Kart 8 Deluxe, porting per Nintendo Switch del titolo di corse con protagonisti i personaggi del Regno dei Funghi. Sembra che oltre alle già annunciate “Baloon Battle” e “Bob-omb Blast”, si aggiungeranno altre 3 modalità sfida.

L’immagine emersa riporta cinque differenti loghi che rappresenterebbero altrettante tipologie di battaglie, ed escludendo le due mostrate dalla grande N durante la Treehuse Live rimangono tre icone: una moneta, un Sole Custode ed una Pianta Piranha. Novità anche per la personalizzazione dei Mii: grazie agli amiibo di Inkling Boy e Inkling Girl sarà ora possibile personalizzare il proprio pilota con nuovi costumi. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda i circuiti, che dovrebbero rimanere gli stessi della versione per Wii U.

Mario Kart 8 Deluxe uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 28 aprile.