Mario Kart 8 Deluxe: i primi voti sono positivi, Metascore superiore a 90

uscirà su Switch il 28 aprile ma in queste ore stanno arrivando le prime recensioni da parte della stampa internazionale, la quale ha premiato il gioco con voti decisamente alti, tra cui troviamo anche vari Perfect Score.

Tra le recensioni pubblicate fino a questo momento troviamo quelel di God is a Geek (10/10), Guardian (10/10), US Gamer (10/10), Nintendo Life (10/10), Destructoid (9,5/10), Game Informer USA (9,3/10)

GameRant (9/10), GameSpot USA (9/10), IGN USA (9,3/10) e DualShockers (8/10), oltre al 35/40 di Famitsu. Su Metacritic, il Metascore è pari a 93/100, di fatto si tratta del gioco per Switch con il punteggio più alto su Metacritic, dopo The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra prova di Mario Kart 8 Deluxe, in attesa della recensione completa.