Mario Kart 8 Deluxe: un rivenditore promuove il preorder nelle custodie Xbox One

Nelle ultime ore all'interno del subreddit dedicato a Nintendo è comparsa un'immagine per il pre-order di Mario Kart 8 Deluxe, il racing game con protagonisti i personaggi del Regno dei Funghi. Sebbene il titolo uscirà in esclusiva su Nintendo Switch, un rivenditore ha piazzato l'immagine promozionale in una cover dedicata ai giochi per Xbox One.

Nell'immagine allegata alla notizia potete vedere la fotografia postata su reddit, che ritrae la copertina di Mario Kart 8 Deluxe in una custodia per Xbox One, con tanto di data d'uscita. Naturalmente gli utenti non hanno risparmiato le battute, e nonostante non sia la prima volta che viene commesso un simile errore, non è da escludere la possibilità che si tratti di uno scherzo ben architettato.

Mario Kart 8 Deluxe uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il 28 aprile.