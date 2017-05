Mario Kart 8 Deluxe: secondo un analista è più di un successo; è una "mega hit"

Stando a quanto affermato dall'analista Atul Goyal di Jefferies equity, il successo riscosso da Mario Kart 8 Deluxe è molto più che grande, si tratta di una "mega-hit". La riedizione del kart game uscito originariamente su Wii U è riuscito nell'impresa di registrare un lancio migliore di Mario Kart Wii.

"No, non si tratta di un successo ordinario. La portata del suo successo va oltre alle 459.000 unità vendute rispetto alle 405.000 di Mario Kart Wii", sono state le parole dell'analista.

"Analizzando la situazione, si evince che il successo di Mario Kart 8 Deluxe è di tutt'altro livello: cinque, forse dieci volte maggiore. Al momento del lancio del racing per Switch, la base di console installata in Nord America era di circa 1,2 milioni. Mario Kart Wii, che deteneva il precedente record di vendite al day one, fu lanciato 17 mesi dopo l'uscita di Wii, e poteva vantare una base installata di console su scala globale di 24,45 milioni di unità".

Ulteriore testimonianza del titolo è il dato fornito da Amazon.com, dove Mario Kart 8 Deluxe è stato il gioco più venduto del 2017.