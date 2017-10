Mario Kart 8 Deluxe si aggiorna con il supporto alla registrazione dei video

ha appena reso disponibile l'aggiornamento 1.3 perche, tra le altre cose, abilita il supporto alla registrazione dei video.

La patch arriva in contemporanea con la pubblicazione del firmware 4.0 per Nintendo Switch, un major update che introduce proprio la possibilità di registrare. D'ora in avanti anche in Mario Kart 8 Deluxe sarà possibile catturare brevi video da 30 secondi da far vedere gli amici attraverso social come Facebook e Twitter. Gli altri giochi compatibili, per il momento, sono The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ARMS e Splatoon 2.

Le novità per il gioco, tuttavia, non si fermano qui, dal momento che sono stati apportati anche altri cambiamenti. Ad esempio, i Gusci Blu non colpiranno più il corridore in seconda posizione se il primo non ha ancora tagliato la linea del traguardo, ed è anche stato allungato il tempo di invulnerabilità dopo un'uscita di pista o un incidente. Infine, Nintendo segnala che i cambiamenti apportati all'online prima della pubblicazione della patch 1.2.1 ora si applicano anche al Wireless Play e al LAN Play. Per il changelog completo, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di Nintendo.

Vi ricordiamo che Mario Kart 8 Deluxe è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.