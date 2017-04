ha pubblicato il primo spot TV di, in onda in queste ore sui principali canali televisivi americani per promuovere l'ormai imminente lancio del gioco.

Il filmato permette di dare uno sguardo ai tracciati e ad alcuni personaggi del roster, tra cui Mario, Luigi Bowser, i protagonisti di Splatoon e i teneri animaletti di Animal Crossing.

Ricordiamo che Mario Kart 8 Deluxe arriverà su Switch il prossimo 28 aprile, il gioco sarà compatibile con una vasta selezione di Amiibo, i quali permetteranno di sbloccare vari contenuti extra.