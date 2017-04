Mario Kart 8 Deluxe: Splatoon celebra il gioco con un'immagine speciale

Mario Kart 8 Deluxe è disponibile da oggi in esclusiva su Nintendo Switch, con nuovi personaggi giocabili tra cui Ragazzo Inkling e Ragazza Inkling. Per celebrare l'occasione, l'account Twitter ufficiale di Splatoon ha pubblicato un'immagine speciale che ritrae proprio le due nuove entry provenienti dallo sparatutto Nintendo.

I nuovi piloti non saranno però l'unica novità ereditata da Splatoon: la nuova e rinnovata modalità battaglia di Mario Kart 8 Deluxe, infatti, include l'arena Urchin Underpass, terreno di battaglie turf dello shooter della grande N completo di macchie di vernice sul tracciato. Se siete nuovi giocatori di Mario Kart o volete scoprire alcuni suggerimenti per competere al meglio, vi invitiamo a consultare la nostra guida a cura di Agnese Carluccio.

Mario Kart 8 Deluxe è già disponibile in versione retail o sul Nintendo eShop, in esclusiva per Nintendo Switch.