Mario Kart 8 Deluxe: tempi di caricamento ridotti rispetto all'originale Wii U

A meno di due giorni dal lancio di, il canale Youtube GameXplain ci propone un confronto fra i tempi di caricamento della versione originale su Wii U e di questa edizione migliorata in arrivo esclusivamente su Switch.

Come potete constatare voi stessi, la durata dei loading screen è minore sulla nuova console. Nel caso del caricamento iniziale, lo scarto fra le rispettive versioni fisiche e digitali è addirittura di circa quindici secondi. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Mario Kart 8 Deluxe uscirà il 28 aprile e, rispetto all'originale, includerà una lunga serie di novità che abbiamo elencato per voi in questa notizia. Per ulteriori dettagli sul titolo, rimandiamo alla nostra recensione.