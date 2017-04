Mario Kart 8 Deluxe: test di durata della batteria e nuovo video per i menu

La redazione di GameRant ha effettuato un test per scoprire la durata della batteria digiocando ain modalità portatile. Secondo il report, l'autonomia (con luminosità impostata al 30%) si assesta su tre ore, nove minuti e venti secondi.

Il test è stato effettuato con batteria completamente carica e luminosità al 30%, ovviamente non si tratta di dati assoluti ma solo dell'esperienza di GameRant, come noto sono numerosi i fattori che potrebbero influenzare (negativamente o positivamente) la reale durate della batteria di Switch. In ogni caso, si tratta di risultati non troppo lontani da quelli ottenibili con The Legend of Zelda Breath of the Wild.

In calce alla notizia trovate inoltre un video diffuso da GameXplain che permette di dare uno sguardo approfondito ai menu di Mario Kart 8 Deluxe. Ricordiamo che il gioco arriverà nei negozi e su Nintendo eShop il prossimo 28 aprile.