Mario Kart 8 Deluxe: tutte le novità e differenze con la versione Wii U

, in arrivo su Nintendo Switch il 28 aprile, presenta numerosi contenuti aggiuntivi e interessanti novità rispetto aper Wii U. La versione Switch permetterà ai giocatori di sfrecciare tra le piste diin modalità portatile o, in alternativa, ad una risoluzione di 1080p e 60 frame al secondo su TV.

Il gioco include inoltre tutti i DLC ed i contenuti bonus rilasciati nel corso degli anni per l’originale Mario Kart 8, assieme ad alcune aggiunte alquanto interessanti. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutte le novità dell’inedito Mario Kart 8 Deluxe.



Personaggi e tracciati

I 32 tracciati e 30 personaggi presenti sull’originale Mario Kart 8.

DLC e aggiornamenti, tra cui sei piloti rilasciati tramite DLC (Tanooki Mario, Cat Peach, Link, Villager, Isabelle e Dry Bowser), 16 tracce extra, alcune ispirate ad Animal Crossing, Legend of Zelda ed altri franchise Nintendo, nonché nuovi veicoli a tema.

Cinque nuovi personaggi, ovvero Inkling Boy e Inkling Girl di Splatoon, King Boo, Dry Bones e Bowser Jr.

Un sesto personaggio sbloccabile, Gold Mario, dopo aver completato ogni competizione a 200cc.

Tre nuovi veicoli, tra cui due ispirati a Splatoon.

Nuovi costumi Amiibo il proprio Mii basati su Splatoon.

Caratteristiche e meccaniche

Nuova Battle Mode con cinque diverse modalità e otto arene.

Possibilità di trasportare fino a due oggetti contemporaneamente.

Due nuovi oggetti: il Boo (durante le gare) e la Piuma (in Battle Mode)

Classe 200cc dall'aggiornamento per Wii U

Funzionalità Smart Steering per i giocatori alle prime armi

Novità Multiplayer

Fino a 8 giocatori in modalità multiplayer locale

Fino a 12 giocatori in modalità multiplayer online

Possibilità di cambiare kart e personaggi nelle lobby online

Tra le principali modifiche al gameplay, spicca senza ombra di dubbio la possibilità di trasportare fino a due oggetti contemporaneamente, consentendo così al giocatore di sfruttare una seconda abilità al termine della prima. Tuttavia, il gioco non offre la possibilità di selezionare liberamente l’item da utilizzare. Sono stati inoltre aggiunti due nuovi oggetti, il fantasma Boo in grado di sottrarre gli item più interessanti agli avversari, e la Piuma, che permette di librarsi in aria per un periodo di tempo limitato.



Mario Kart 8 Deluxe integra cinque diverse Battle Mode, ovvero:

Ballon Battle, che richiederà di distruggere i palloncini dei rivali

Bob-omb Blast, che richiederà di distruggere i palloncini dei rivali utilizzando solo le Bob-omb

Renegade Roundup, che impegnerà i team in singolari battaglie con Piante Piranha

Coin Runners, che chiederà ai giocatori di raccogliere quante più monete possibili

Shine Tief, che richiederà di custodire il Shine Sprite per 20 secondi, ottenendo in tal modo la vittoria

La Battle Mode integra otto diversi tracciati:

Battle Stadium

Dragon Palace

Luigi's Mansion (GCN)

Lunar Colony

Sweet Sweet Kingdom

Urchin Underpass

Wuhu Town (3DS)

Battle Course 1 (SNES)

Non mancherà una modalità di guida semplificata, chiamata Smart Steering, che aiuterà i giocatori alle prime armi con il titolo. I Joy-Con potranno essere inoltre inseriti all’interno di speciali volanti appositamente realizzati da Nintendo, che garantiranno un maggiore controllo della vettura durante il gioco. Presente infine la modalità split-screen per divertirsi con i propri amici.



Tutti i tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Mushroom Cup

Mario Kart Stadium

Water Park

Sweet Sweet Canyon

Thwomp Ruins

Flower Cup

Mario Circuit

Toad Harbour

Twisted Mansion

Shy Guy Falls

Star Cup

Sunshine Airport

Dolphin Shoals

Electrodrome

Mount Wario

Special Cup

Cloudtop Cruise

Bone-Dry Dunes

Bowser's Castle

Rainbow Road

Shell Cup

Moo Moo Meadows (Wii)

Mario Circuit (GBA)

Cheep Cheep Beach (DS)

Toad's Turnpike (N64)

Banana Cup

Dry Dry Desert (GameCube)

Donut Plains 3 (SNES)

Royal Raceway (N64)

DK Jungle (3DS)

Leaf Cup

Wario Stadium (DS)

Sherbet Land (GameCube)

Music Park (3DS)

Yoshi Valley (N64)

Lightning Cup

Tick-Tock Clock (DS)

Piranha Plan Slide (3DS)

Grumble Volcano (Wii)

Rainbow Road (N64)

Egg Cup (DLC 1)

Yoshi Circuit (GameCube)

Excitebike Arena (basato su Excitebike)

Dragon Driftway

Mute City (basato su F-Zero)

Triforce Cup (DLC 1)

Wario's Gold Mine (Wii)

Rainbow Road (SNES)

Ice Ice Outpost

Hyrule Circult (basato su The Legend of Zelda)

Crossing Cup (DLC 2)

Baby Park (GameCube)

Cheese Land (GBA)

Wild Woods

Animal Crossing (basato su Animal Crossing)

Bell Cup (DLC 2)

Neo Bowser City (3DS)

Ribbon Road (GBA)

Super Bell Subway

Big Blue (basato su F-Zero)

Tutti i personaggi di Mario Kart 8 Deluxe

Baby Daisy

Baby Luigi

Baby Mario

Baby Peach

Baby Rosalina

Bowser

Bowser Jr. (Deluxe)

Cat Peach (DLC)

Daisy

Donkey Kong

Dry Bones (Deluxe)

Dry Bowser (DLC)

Lakitu

Larry

Lemmy

Link (DLC)

Ludwig

Luigi

Gold Mario (sbloccabile)

Iggy

Inkling Girl (Deluxe, tre varianti disponibili)

Inkling Boy (Deluxe, tre varianti disponibili)

Isabelle (DLC)

King Boo (Deluxe)

Koopa Troopa

Mario

Metal Mario

Mii

Morton

Peach

Pink Gold Peach

Rosalina

Roy

Shy Guy (otto varianti disponibili)

Tanooki Mario (DLC)

Toad

Toadette

Villager (DLC)

Waluigi

Wario

Wendy

Yoshi (otto varianti disponibili)

sarà disponibile sudal 28 aprile 2017. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla recensione e alla