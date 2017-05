Mario Kart 8 Deluxe ha venduto un milione di copie

L'analista Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEX su Twitter) ha rivelato cheha raggiunto quota un milione di copie vendute in tutto il mondo al 30 aprile, un risultato quindi decisamente positivo, ottenuto nelle prime 48 di presenza sul mercato.

Purtroppo l'analista non fornisce altri dati in merito ma è chiaro come Mario Kart 8 Deluxe si sia rivelato un vero successo per la casa di Kyoto. Il gioco ha venduto oltre 450.000 copie negli USA al lancio ed ha esordito al primo posto della classifica giapponese con 280,000 unità. Buon successo anche in Europa, dove MK8 Deluxe è riuscito ad agguantare la prima posizione della classifica UK nel weekend di lancio.