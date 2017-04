è uscito ieri nei negozi ma il gioco ha già raggiunto un prestigioso risultato, diventando di fatto il videogioco più venduto dell'anno su Amazon.com fino a questo momento, superando rivali decisamente più agguerriti.

Nella lista dei prodotti videoludici più venduti del 2017 troviamo al primo e secondo posto i tagli di ricarica da 20 e 10 dollari per il PlayStation Store mentre relativamente ai giochi veri e propri, Mario Kart 8 Deluxe occupa la prima posizione, seguito da The Legend of Zelda Breath of the Wild e Horizon Zero Dawn.

Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch può essere acquistato su Amazon Italia al prezzo di 52,52 euro anzichè 59,99 euro.