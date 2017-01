Mario Kart 8 e Skyrim per Nintendo Switch compaiono nei listini di EB Games

La catena australiana EB Games ha inserito in listino due giochi non ancora confermati per: si tratta di, entrambi presenti in catalogo con tanto di copertina e custodia, queste ultime apparentemente di colore rosso.

La copertina di Mario Kart 8 Switch in particolare svela anche la presenza di nuovi contenuti tra cui la Battle Mode, 24 tracciati extra e dieci nuovi personaggi rispetto alla versione per Wii U. In listino ha fatto la sua comparsa anche The Legend of Zelda Breath of the Wild, quest'ultimo però già annunciato ufficialmente, sebbene sia ancora privo di una data di pubblicazione. Le pagine dei tre titoli riportano un generico "2017" come finestra di lancio, senza ulteriori dettagli.