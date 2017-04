Mario Kart 8: tempi di caricamento a confronto su Wii U e Switch

Il canale YouTube "NomComms" ha pubblicato un video che mette a confronto i tempi di caricamento delle versioni Wii U e Switch di. Come prevedibile, la nuova console offre caricamenti più rapidi (in alcuni casi persino dimezzati) permettendo di risparmiare oltre dieci secondi all'avvio, con pause più brevi tra il termine di una gara e l'inizio della successiva.

Per saperne di più potete vedere la comparativa completa nel video che trovate in apertura, Mario Kart 8 Deluxe sarà disponibile dal 28 aprile su Nintendo Switch, in formato retail e digitale. Nei giorni scorsi è stata pubblicata una comparativa che mostra le differenze di Mario Kart 8 su Switch e Wii U.