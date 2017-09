Nel 2017, la seriefesteggia il venticinquesimo anniversario, per l'occasione Digital Foundry ha pubblicato un video che mostra l'evoluzione tecnica della serie, prendendo in esame i nove episodi della saga usciti su altrettante console dal 1992 ad oggi.

Da Super Mario Kart per SNES a Mario Kart 8 Deluxe per Switch, passando per Mario Kart 64, Mario Kart Double Dash, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart DS e Mario Kart 7. Trovate il video in apertura della notizia, approfittiamo dell'occasione per ricordare che il primo Super Mario Kart sarà uno dei 21 giochi preinstallati nel Super Nintendo Mini, riedizione micro della storica console in arrivo il 29 settembre.