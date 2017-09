Mario e Luigi in Mario & Luigi: Superstar Saga + Scagnozzi di Bowser: ecco il trailer di lancio

In occasione dell'imminente uscita di- prevista per il prossimo 6 ottobre -ha deciso di pubblicare un trailer di lancio che celebra il nuovo titolo per console della famiglia

Trattasi di una rivisitazione dell'RPG pubblicato nel 2003 sulla portatile Game Boy Advance, con l'aggiunta di nuovi artwork ed effetti di luce che conferiscono al gioco un aspetto più moderno. La novità principale è data dalla presenza degli scagnozzi di Bowser che, controllati dal giocatore, avranno il compito di salvare il loro boss.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Mario e Luigi in Mario & Luigi: Superstar Saga + Scagnozzi di Bowser uscirà il 6 ottobre in esclusiva per le console della famiglia Nintendo 3DS.