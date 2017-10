Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo trailer per, edizione rivisitata dell'RPG per. Il filmato si concentra proprio sulla novità introdotta in questa versione per: gli Scagnozzi di Bowser.

Grazie agli Scagnozzi di Bowser, i giocatori potranno vivere l'avventura di Fagiololandia da una prospettiva completamente nuova, dove al posto della principessa Peach sì andrà alla ricerca del Re dei Koopa. Mario e Luigi in Mario & Luigi: Superstar Saga + Scagnozzi di Bowser uscirà il 6 ottobre su tutte le console della famiglia Nintendo 3DS.