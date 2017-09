Mario non lavora più come idraulico: lo svela il profilo ufficiale giapponese

Stando a quanto riportato sulla sua scheda profilo pubblicata sul sito giapponese dinon è più nel settore dell'idraulica. Non è una novità che il baffuto personaggio passasse più tempo a salvare principesse che riparare lavandini, ma ora la notizia è ufficiale.

"Sportivo a tutto tondo, che si tratti di tennis, baseball, calcio o sport motoristici, Mario fa tutto nel migliore dei modi", si legge sulla scheda del personaggio.

"Tra l'altro, pare che molto tempo fa lavorasse come idraulico".

Ad onor del vero, Mario non è sempre stato associato all'immagine dell'idraulico: nel classico del 1981, Donkey Kong, la mascotte Nintendo - allora conosciuto semplicemente come Jumpman - era di fatto un carpentiere, mestiere assegnatogli per via della location del titolo arcade. In altre notizie, l'attesissima esclusiva per Nintendo Switch, Super Mario Odyssey, potrebbe riservare ai giocatori tre mondi non ancora annunciati.