Mario + Rabbids: Davide Soliani voleva coinvolgere Julian Gollop nello sviluppo

Tramite le pagine diveniamo a scoprire un interessante retroscena nel percorso creativo di: nelle prime fasi dello sviluppo, il director Davide Soliani chiese a Julian Gollop, padre dell'originale, di lavorare al progetto.

"Il creative director Davide Soliani è un mio amico dai tempi di Ubisoft. Quando ero ancora in Ubisoft Sofia lui lavorava, come fa ancora oggi, per Ubisoft Milano, così ci siamo incontrati un paio di volte. Abbiamo parlato di idee e progetti...lui era un fan dei miei giochi, come Laser Squad e altre produzioni del genere, e fin dall'inizio aveva idee riguardo strategici e giochi a turni".

Successivamente, circa tre anni fa, Soliani lo chiamò chiedendogli di collaborare con lui su un nuovo progetto, tuttavia Gollop aveva già abbandonato Ubisoft per lavorare indipendentemente a Chaos Reborn, e dunque rifiutò la proposta. "All'epoca non sapevo che stesse parlando di Mario + Rabbids, non poteva ancora dirmelo. Ciò nonostante, se fossi stato ancora in Ubisoft avrei potuto accettare".