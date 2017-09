Mario + Rabbids: Kenobisboch Productions incontra i creativi di Ubisoft Milano

Il team di design disarà ospite di, il canale Twitch per gentilnerd capitanato da Andrea "Bisboch" Babich

Per festeggiare l’uscita di Mario + Rabbids Kingdom Battle, i designer, il creative director e il narrative director di Ubisoft Milano parteciperanno a uno stream irripetibile, nel quale il gioco verrà commentato e raccontato da chi lo ha effettivamente pensato e realizzato, nella tipica atmosfera informale e rilassata degli stream targati Kenobisboch.

Ospiti della serata

Davide Soliani (Creative Director)

Damiano Moro (Lead Game Designer)

Alberto Boido (Game Designer)

Andrea Scambia (Game Designer)

Luca Breda (Game Designer)

Ugo Laviano (Game Design Coordinator)

Andrea Babich (Lead Narrative Designer)

Lo show sarà trasmesso in diretta su Twitch il 20 settembre a partire dalle 21:30, per ulteriori dettagli vi rimandiamo all'evento ufficiale Facebook.