Mario + Rabbids Kingdom Battle: annunciato Season Pass e contenuti

ha annunciato ildi, RPG tattico in esclusiva perche unisce il mondo dei Rabbids a quello di Mario e compagni. La software house ha inoltre diffuso i primi dettagli sui contenuti post-lancio.

I giocatori che acquisteranno il Season Pass avranno subito a disposizione otto armi steampunk uniche. Entro la fine del 2017, invece, saranno distribuite nuove sfide in solitaria e mappe per la modalità cooperativa. Per concludere, il 2018 vedrà l'introduzione di un nuovo contenuto relativo alla storia di gioco.

Mario + Rabbids Kingdom Battle uscirà il 29 agosto 2017 in esclusiva su Nintendo Switch; il prezzo per il Season Pass - acquistabile sul Nintendo eShop - è fissato a 19,99 $.