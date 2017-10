Mario + Rabbids Kingdom Battle: disponibile ora il DLC Sfide Ultra

Come annunciato nei giorni scorsi,ha pubblicato ildi, denominato: questo pacchetto include otto nuove sfide di notevole difficoltà oltre a cinque mappe aggiuntive per la modalità co-op.

Sfide Ultra è disponibile come parte del Season Pass ma può essere scaricato anche da coloro che non possiedono il ticket al prezzo di 9,99 euro. Un secondo DLC, incentrato sulla storia, è atteso invece per gennaio 2018, sebbene al momento i contenuti non siano ancora stati resi noti.

Mario + Rabbids Kingdom Battle è il gioco di terze parti più venduto su Switch, il titolo sviluppato da Ubisoft Milano ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, diventando uno dei giochi più popolari per la console Nintendo.