Mario + Rabbids Kingdom Battle: emerge una foto (vera o falsa?) degli Amiibo

Un utente di Reddit ha pubblicato un'immagine che mostra i prototipi degli Amiibo di, titolo non ancora annunciato ufficialmente ma svelato da alcuni leak nelle scorse settimane.

Difficile al momento stabilire se l'immagine sia autentica oppure no, certamente le minifigure appaiono decisamente simili al design dei personaggi della key art, è pur vero che la qualità non sembra al momento altissima, ma ricordiamo come le statuine in questione dovrebbero essere dei semplici prototipi.

Secondo gli ultimi rumor, Mario + Rabbids Kingdom Battle dovrebbe essere annunciato all'E3 mentre l'uscita sarebbe prevista per l'estate, in esclusiva su Nintendo Switch. Non ci resta che attendere pochi giorni per saperne di più.