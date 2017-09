Mario + Rabbids: Kingdom Battle: un filmato per le abilità di Rabbid Mario

continua a presentarci i personaggi ditramite una serie di filmati. Quest'oggi è il turno di Rabbid Mario. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Rabbid Mario può vantare una grande potenza di fuoco, è inoltre in grado di colpire più nemici con un sol colpo e può influenzare il loro posizionamento attirandoli a sé. Infine, può proteggersi dagli attacchi in movimento e lanciarsi in scivolate esplosive. Mario + Rabbids Kingdom Battle è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch dal 29 agosto. Il titolo ha riscosso un ottimo successo di critica e ha debuttato al secondo posto della classifica software del Regno Unito. Sulle nostre pagine trovate anche i trailer dedicati alle abilità di Mario, Rabbid Luigi e Rabbid Peach.