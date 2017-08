Mario + Rabbids Kingdom Battle e forma.8 tra le novità del Nintendo eShop

Come ogni giovedì, ilsi aggiorna con nuovi giochi e contenuti per i suoi utenti. Questa settimana le novità sono concentrate interamente su, con l'arrivo di nuovi giochi come

A seguire vi elenchiamo tutti i nuovi giochi per Switch introdotti con il nuovo aggiornamento del Nintendo eShop:

Mario + Rabbids Kingdom Battle - disponibile dal 29 agosto

Forma.8 - 9,99 euro

Pizcle Lines DX - 14,99 euro

Puzzled - 6,99 euro

Tutti i giochi che vi abbiamo segnalato sono disponibili a partire da oggi su Switch, ad eccezione di Mario + Rabbids Kingdom Battle che invece arriverà il 29 agosto. Tra le altre novità, vi ricordiamo che a partire da oggi sarà possibile effettuare acquisti sul Nintendo eShop anche con PayPal.