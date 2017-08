Mario + Rabbids Kingdom Battle: nuovo video gameplay per armi, abilità e strategie

ha pubblicato un nuovo video gameplay per, incentrato sulle armi, le abilità e le strategie attuabili in modalità co-op. Le sequenze di gioco sono accompagnate dal commento del creative director Davide Soliani e del lead producer Xavier Manzanares.

Il filmato, riportato in cima alla notizia, mostra una sessione di gioco in multiplayer locale, in cui vengono presentate e commentate le varie armi e le abilità dei personaggi messe a disposizione del giocatore. In base al tipo di approccio che si vuole adottare durante la partita, considerando le caratteristiche della specifica missione, sarà di cruciale importanza scegliere il personaggio e le armi più appropriati. Soliani e Manzanares si sono sfidati utilizzando da una parte Peach e Rabbid Luigi e dall'altra Luigi e Rabbid Mario.

Ricordiamo che Mario + Rabbids Kingdom Battle uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 29 Agosto.