GameInformer USA ha pubblicato un video che mostra ben 20 minuti di gameplay di, il coloratissimo crossover tra i personaggi Nintendo e i conigli di Ubisoft, i quali si sono impossessati del Regno dei Funghi, gettando scompiglio nel Mushroom Kingdom.

Mario + Rabbids Kingdom Battle è un gioco dalla forte componente strategica, che mescola sapientemente l'universo Nintendo con i tenerissimi Rabbids. Il filmato permette di dare uno sguardo alle principali meccaniche di gameplay e di ammirare il comparto tecnico della produzione.

Il gioco sarà disponibile dal 29 agosto in esclusiva su Nintendo Switch, in versione Standard e Collector's Edition con inclusa una statuina di Mario in versione Rabbids.