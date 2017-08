Mario + Rabbids Kingdom Battle si mostra in due nuovi trailer

Nella giornata di oggi,ha pubblicato due nuovi trailer per, titolo in arrivo il prossimo 29 agosto in esclusiva su Nintendo Switch.

Il primo trailer, che potete trovare in cima all'articolo, ci permette di dare un ulteriore sguardo al combat system che caratterizzerà il titolo; mentre il secondo filmato, riportato in calce, ci presenta più nel dettaglio l'ambientazione Spooky Trails, oltre a mostrarci lo skill tree accessibile dai menù di gioco.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mario + Rabbids: Kingdom Battle arriverà su Nintendo Switch il 29 agosto 2017. A questo indirizzo, potete consultare gli amiibo compatibili con il gioco.