L'ente ufficiale brasiliano per il rating dei videogiochi ha aggiunto nel suo database, gioco di ruolo con combattimenti a turni non ancora annunciato ufficialmente da, classificandolo come "livre", ovvero adatto a tutte le fasce di età.

La comparsa di una valutazione ufficiale potrebbe indicare che il titolo è ormai completo e non così lontano dal lancio: una deduzione in linea con i recenti rumor che affermano che il gioco uscirà ad agosto o a settembre. Per saperne di più, probabilmente dovremo attendere la settimana dell'E3: martedì 13 giugno alle 18:00 (ora italiana) l'azienda di Kyoto terrà il Nintendo Spotlight, durante il quale ci parlerà dei prossimi arrivi su 3DS e Switch.