Mario + Rabbids Kingdom Battle: svelate le date di uscita dei DLC

La descrizione del Season Pass dipubblicata sul Nintendo eShop svela le date di pubblicazione dei DLC del gioco. I pacchetti previsti al momento sono due, uno includerà nuove sfide mentre l'altro presenterà contenuti inediti per la storia.

Il primo DLC con sfide e missioni extra sarà disponibile da domani (martedì 17 ottobre) mentre il secondo contenurà (denominato genericamente Story Pack) sarà scaricabile dal 16 gennaio 2018.

I contnuti esatti dei due pacchetti non sono stati resi noti, non ci resta dunque che attendere per saperne di più. Mario + Rabbids Kingdom Battle è ora disponibile in esclusiva su Switch, il gioco ha riscosso un notevole successo tanto da diventare il titolo third party più venduto sulla nuova console Nintendo.