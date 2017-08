Mario + Rabbids Kingdom Battle: svelati frame rate e risoluzione su Switch

Rispondendo alla domanda di un giocatore posta su Twitter, il creative director diDavide Soliani ha dichiarato la risoluzione e il frame rate che il gioco supporterà susia in modalità docket che in handheld mode.

Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, Soliani ha confermato che Mario + Rabbids Kingdom Battle per Nintendo Switch girerà a 30 FPS sia in modalità portatile che docked, con l'unica differenza che in modalità docked verrà supportata la risoluzione 900p. Se volete saperne di più sul titolo, potete dare un'occhiata a un recente video incentrato su armi e strategie, senza dimenticare il trailer dedicato alle abilità di Mario.

Ricordiamo che Mario + Rabbids Kingdom Battle uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 29 Agosto.