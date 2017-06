Mario & Rabbids Kingdom Battle svelato da un tweet per errore

Nonostante non sia ancora stato annunciato in via ufficiale, negli ultimi tempi in rete continuano a diffondersi rumor e dettagli su, un cross-over che unisce i due popolari franchise di. Oggi è arrivata, probabilmente per errore, un'ulteriore conferma del progetto.

L'account Twitter ufficiale del Japan Expo, infatti, ha pubblicato questa mattina un messaggio nel quale erano stati taggati sia Nintendo che Ubisoft, che annunciava appunto la presentazione del gioco per Switch. Il tweet in questione (del quale abbiamo riportato un'immagine in calce alla notizia) è stato però immediatamente cancellato.

Quanto riportato sembra essere una conferma abbastanza evidente, dunque non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte delle due compagnie coinvolte. È probabile che ne sapremo di più nei prossimi giorni, in occasione dell'E3 di Los Angeles.