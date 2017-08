è stato capace di superare le nostre aspettative. Il punto d’incontro tra due importanti serie videoludiche ha dato forma ad un titolo divertente ed appassionante.

La mascotte Nintendo dimostra così di cavarsela alla grande anche alle prese con un genere come quello dello strategico a turni, proponendo un gameplay leggero e profondo allo stesso tempo. Il gioco sarà disponibile dal 29 agosto in esclusiva su Switch, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Mario + Rabbids Kingdom Battle.