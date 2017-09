Mario + Rabbids: Kingdom Battles: 900p in modalità TV e 600p in portabilità

La nuova esclusiva per, non è sfuggita all'occhio critico di Digital Foundry. La testata britannica ha infatti confezionato una video analisi del curioso RPG che unisce il Regno dei Funghi ai Rabbids di

Con Nintendo Switch in modalità TV, lo Snowdrop Engine porta Mario + Rabbids: Kingdom Battles alla risoluzione di 900p, mentre passando alla modalità portatile si scende a 600p. Nonostante il conteggio dei pixel non raggiunga lo standard HD, il titolo risulta di grande effetto sullo schermo della console Nintendo, grazie anche ad una combinazione di anti-aliasing e profondità di campo. Quest'ultima, in particolare, contribuisce ad ammorbidire gli angoli più lontani. Per quanto riguarda l'altro importante aspetto delle prestazioni, si segnala che Mario + Rabbids: Kingdom Battles gira a 30fps stabili.

Mario + Rabbids: Kingdom Battles è già disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.