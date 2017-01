Mario Sports Superstar uscirà il 24 marzo negli USA, nessuna data per l'Europa

ha annunciato cheuscirà il 24 marzo in Nord America, sei giorni prima rispetto al lancio in Giappone, previsto per il 30 marzo. Ancora nessuna conferma per l'Europa, dove il gioco è atteso per la primavera.

Mario Sports Superstars include cinque diverse discipline, ovvero golf, baseball, calcio, tennis e corsa dei cavalli. Il titolo supporta il multiplayer online e in locale, inoltre Nintendo metterà in commercio anche una serie di nuove carte Amiibo compatibili con il gioco. Restiamo in attesa di scoprire quando Mario Sports Superstars per Nintendo 3DS vedrà la luce in Europa.