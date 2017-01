Mario Sports Superstar utilizzerà nuove carte amiibo dedicate

Nintendo ha annunciato che Mario Superstars Sport, titolo in arrivo per Nintendo 3DS, usufruirà di nuove carte amiibo. Il titolo sarà venduto in bundle con un pacchetto gratuito, mentre i successivi potranno essere acquistati separatamente al prezzo di 4,99$ ciascuno.

Le controparti cartacee delle statuine Nintendo erano già state utilizzate in passato per titoli come Animal Crossing: New Leaf, fornendo nuovi contenuti agli utilizzatori, ed arrivano per la prima volta in un gioco con protagonista Mario. Al momento non sono ancora stati diffusi i dettagli sulle funzionalità aggiuntive delle carte.

Mario Superstars Sport sarà disponibile in Nord America il 24 marzo su Nintendo 3DS, mentre siamo ancora in attesa della data di pubblicazione ufficiale per il continente europeo.