Mario Sports Superstars: un nuovo trailer dedicato al baseball

ha pubblicato un nuovo trailer per, presentando la modalità di gioco dedicata al baseball: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia. Il titolo è atteso super il prossimo 10 Marzo.

Oltre al baseball, gli altri giochi inclusi nel pacchetto di Mario Sports Superstars sono il tennis, il golf, il calcio e la corsa di cavalli. In ognuno degli sport presenti, i giocatori potranno competere in una serie di tornei in modalità giocatore singolo oppure sfidare i propri amici utilizzando la modalità multiplayer online e locale. Il titolo uscirà il prossimo 10 Marzo per tutte le console della famgilia Nintendo 3DS.