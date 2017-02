Mario Sports Superstars: il nuovo trailer è dedicato al calcio

Il nuovo video condiviso da Nintendo per Mario Sports Superstars, titolo in arrivo per le console della famiglia Nintendo 3DS, è dedicato al calcio. Non è la prima volta che il baffuto idraulico si cimenta nello sport più popolare al mondo: la sua prima partita fu infatti giocata in Super Mario Strikers.

Nelle immagini proposte dal trailer si può notare come il gameplay del titolo sia deliberatamente ispirato al lavoro di Next Level Games, sviluppatore del videogioco di calcio 5 contro 5 con protagonisti i personaggi del Regno dei Funghi che ha debuttato su Nintendo GameCube più di dieci anni fa. Il precedente trailer pubblicato dalla grande N ha dato un assaggio di un altro sport incluso in questa collezione: il baseball. Le restanti discipline comprendono tennis, golf ed equitazione.

Mario Sports Superstars uscirà il 10 marzo in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo 3DS.