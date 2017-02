Mario Sports Superstars: il nuovo trailer è dedicato al tennis

ha pubblicato un nuovo trailer perdedicato allo sport del tennis: lo trovate in cima alla notizia. Ricordiamo che il gioco uscirà sulla famiglia delle consoleil prossimo 10 Marzo.

Il video ci permette di dare un'occhiata allo sport del tennis incluso in Mario Sports Superstars, modalità di gioco che richiede tempismo e senso della posizione. Nelle precedenti occasioni, invece, Nintendo aveva pubblicato altri trailer del gioco dedicati al baseball, al calcio e all'ippodromo. In ognuno degli sport presenti, i giocatori potranno competere in una serie di tornei in modalità giocatore singolo oppure in multiplayer online e locale. L'uscita del titolo è fissata per il 10 Marzo su Nintendo 3DS e 2DS.