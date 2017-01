Mario Sports Superstars per Nintendo 3DS: data di uscita annunciata

Unisciti a Mario e amici mentre ti mostrano la loro prestanza atletica nel calcio, nel tennis, nel golf, nel baseball e nell’equitazione in, in arrivo in Europa il 10 marzo per le console della famiglia Nintendo 3DS.

In ognuno degli sport presenti, i giocatori potranno competere in una serie di tornei in modalità giocatore singolo oppure sfidare i propri amici utilizzando la modalità multiplayer locale e online. Nello stesso giorno verrà lanciata una serie di 90 carte amiibo Mario Sports Superstars, che saranno disponibili in pacchetti da cinque e potranno essere usate all’interno del gioco per potenziare le abilità dei personaggi. I fan che acquisteranno la versione pacchettizzata distribuita al lancio* troveranno, inclusa nella confezione, una di queste carte amiibo.



Mario Sports Superstars, con cinque giochi di sport completi, offre qualcosa a ognuno. I fan del calcio gareggeranno in partite intense con 11 giocatori per parte e, per vincere, dovranno padroneggiare sia la tattica della squadra che le abilità individuali. I fan delle serie Mario Golf e Mario Tennis avranno familiarità con la modalità di gioco classico offerto dai giochi di golf e tennis qui presenti, sviluppati da Camelot Software. I fan del baseball dovranno lavorare sulle proprie tecniche di battuta e di lancio, poiché campioni come Bowser si stanno mettendo in fila per battere un fuoricampo nel primo titolo di Mario dedicato al baseball in uscita in Europa da oltre 10 anni. In equitazione, gli aspiranti fantini dovranno saltare in sella, superare ostacoli e galoppare verso il traguardo per primi per essere incoronati campioni. Collezionare carote lungo il percorso ritemprerà la tua forza, mentre raccogliere stelle ti consentirà di usare la tecnica Scatto Speciale, migliorando notevolmente le tue possibilità di vittoria. I giocatori potranno anche mostrare il loro lato altruista visitando i propri cavalli preferiti in Modalità Stalla. Accarezzando, dando da mangiare e strigliando un cavallo, i giocatori potranno costruire un legame speciale con lui e ciò potrà essere un vantaggio sulla pista.

Ognuno dei cinque sport presenti in Mario Sports Superstars potrà essere goduto sia in modalità giocatore singolo che in modalità multiplayer locale e online. Nella modalità in singolo, i giocatori potranno partecipare a tutorial e sfide per affinare le proprie abilità prima di prendere parte a tornei adatti a tutti i livelli di abilità. La modalità multiplayer consentirà ai fan degli sport di gareggiare contro la propria famiglia e gli amici, sia localmente che online. Vi sarà inoltre un’opzione per sfidare i giocatori di livelli simili di ogni parte del mondo. Sia che tu preferisca la potenza o la precisione, in Mario Sports Superstars ci saranno 18 personaggi tra cui scegliere: 16 saranno disponibili da subito, mentre due potranno essere sbloccati completando specifici tornei e sfide. La serie di 90 carte amiibo di Mario Sports Superstars (5 per ogni personaggio) si basa su questa lista e permette ai giocatori di sbloccare versioni potenziate di ogni giocatore in ogni sport. Utilizzando una carta delle serie amiibo di Mario Sports Superstars, i giocatori potranno sbloccare la versione Star del personaggio corrispondente. Un personaggio Star ha statistiche migliori della sua controparte regolare, donando al personaggio un vantaggio in quel particolare sport. E utilizzando fino a 3 carte amiibo i giocatori potranno partecipare alla modalità Diventa una Superstar. Completare questa modalità darà status di Superstar ai propri personaggi, facendo lievitare ancora di più le loro statistiche. Per coloro che sono desiderosi di proseguire il percorso verso lo stato di Superstar, la versione pacchettizzata distribuita al lancio è l’ideale per iniziare, poiché oltre al gioco include una carta amiibo, così che i giocatori possano partire in quarta con la propria collezione.

Con cinque nuovi giochi completi con cui divertirsi, un cast enorme di 18 personaggi con cui divertirsi e 90 carte amiibo per potenziare l’esperienza, Mario Sports Superstars - in arrivo il 10 marzo sulle console della famiglie Nintendo 3DS - offrirà un divertimento sportivo infinito per chiunque. Le copie della prima edizione del gioco presentano la dicitura “Contiene una carta amiibo selezionata casualmente!” sulla confezione.