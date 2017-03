Mario Sports Superstars: un trailer ci mostra le 5 discipline disponibili

ha pubblicato quest'oggi un nuovo trailer perin cui ci vengono mostrate le cinque discipline che possiamo praticare in compagnia dell'idraulico della grande N e soci.

In Mario Sports Superstars è possibile cimentarsi nel golf, nel tennis , nel calcio, nell'equitazione e nel baseball, avendo l'opportunità di partecipare a una serie di tornei in single-player oppure in multiplayer sia online che locale. Il filmato in apertura di notizia vi offre una piccola anteprima del gameplay. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Mario Sports Superstars è disponibile dal 10 marzo esclusivamente su Nintendo 3DS e 2DS. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.