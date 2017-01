Mario Sports Superstars uscirà a marzo in Giappone, nessuna data per l'Europa

ha annunciato cheper 3DS sarà disponibile in Giappone dal 30 marzo, in formato retail e digitale. Nel momento in cui scriviamo, il publisher non ha confermato una finestra di lancio per il mercato occidentale.

Mario Sports Superstars è stato annunciato durante un Direct a settembre 2016, il gioco includerà cinque discipline, ovvero calcio a 11, baseball, tennis, golf e corsa dei cavalli. Tutte le attività potranno essere affrontate in singolo, oppure in multiplayer locale e online. Mario Sports Superstars è stato confermato unicamente per 3DS e non ci sono rumor in merito ad un porting per Switch.