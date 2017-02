Marvel Games: gli sviluppatori possono raccontare storie originali

Durante un'intervista rilasciata in occasione del DICE 2017, il Creative Director diha parlato del futuro dei videogiochi ambientati nell'universo, incoraggiando gli sviluppatori a raccontare storie originali rispetto ai canoni esistenti.

"Vogliamo che i nostri giochi raccontino una nuova storia, qualcosa di originale. Vogliamo che gli sviluppatori ci mettano passione, che lascino una traccia nei giochi che realizzano. È il loro gioco. Vogliamo che rispecchi la loro visione.", dice Bill Rosemann, sottolineando che la compagnia intende concentrarsi su un progetto alla volta, in modo che ogni gioco venga sviluppato con il massimo dell'impegno e delle risorse disponibili. Tra i recenti giochi ambientati nell'universo Marvel in sviluppo ricordiamo Marvel vs Capcom Infinite e Spider Man di Insomniac Games.