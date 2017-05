Marvel Games è al lavoro su una serie di giochi non ancora annunciati

non sono i soli progetti dedicati ai supereroiattualmente in fase di sviluppo, secondo quanto rivelato da Jay Ong (Senior VP Games and Innovation della casa delle idee) la compagnia sta attualmente supervisionando anche altri progetti basati sui suoi personaggi più popolari.

Tra i giochi in questione rientra anche Marvel vs Capcom Infinite mentre non sono stati citati altri titoli specifici. Jay Ong fa sapere come i videogiochi siano ormai uno dei corse business dell'azienda, non si tratta più di concedere semplicemente le licenze a sviluppatori esterni, Marvel Games si occupa infatti di supervisionare i lavori e di offrire supporto tecnico e creativo per i progetti in questione, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei videogiochi basati sui supereroi Marvel.