Marvel Heroes Omega arriverà quest'estate su PlayStation 4 e Xbox One

Gazillion Entertainment ha annunciato che Marvel Heroes Omega uscirà su PlayStation 4 e Xbox One nel corso di questa estate. L'MMO fu originariamente pubblicato nel 2014 su PC, e nonostante un lancio non brillante col tempo è riuscito a guadagnarsi una discreta fanbase.

Marvel Heroes Omega è un originale misto di action-RPG e MMO che permette ai giocatori di impersonare il loro eroe Marvel preferito attraverso famose location: dalle strade di Hell’s Kitchen fino al reame di Asgard. La campagna di gioco, composta da nove capitoli, vi vedrà sfidare alcuni dei più noti villain dell'universo Marvel.

Al momento non è ancora stata definita una data d'uscita precisa; Marvel Heroes Omega rimane confermato per l'estate 2017 su PlayStation 4 e Xbox One.